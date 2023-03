La piscine de La Cotonne, à Saint-Etienne, désormais fermée tous les dimanches

Les Stéphanois amateurs de natation vont devoir faire preuve d'adaptabilité parce qu'il y a du mouvement dans les piscines de Saint-Etienne.

A partir du dimanche 26 février, la piscine de La Cotonne fermera tous les dimanches

Fin juin, la piscine Grouchy fermera pour 14 mois de travaux

La piscine de Villeboeuf, trop vétuste, risque de fermer définitivement, même si la décision finale n'a pas encore été prise

La piscine Raymond Sommet devrait rouvrir mi-juin.

Dorénavant, à chaque période de vacances scolaires, une seule piscine (Raymond Sommet) restera ouverte pour toute la ville, comme c'était le cas en février

Faire des économies, tout en gardant des piscines ouvertes, c'est la ligne de conduite de la ville

En fermant la piscine de La Cotonne les dimanches, la mairie de Saint-Etienne estime qu'elle économise 50 000 euros par an uniquement sur la masse salariale. "C'est une piscine qui accueille une cinquantaine de personnes, pas plus, c'est la moins fréquentée. Pour ouvrir une piscine il nous faut 5 à 6 personnes, donc pour si peu de nageurs il faut être cohérent", explique Brigitte Masson, adjointe au maire de Saint-Etienne en charge des sports.

C'est la même logique d'économie qui pousse la mairie à ne laisser qu'une seule piscine ouverte pendant les périodes de vacances scolaires : "On a fait des comptages et il se trouve qu'on n'a pas besoin de plusieurs piscines ouvertes.", affirme Brigitte Masson. Un avis pas vraiment partagé par les usagers de la piscine Grouchy, qui a été la seule ouverte pendant les vacances hivernales : "Il y a des moments où on n'avait pas la place de nager", disent-ils. "La piscine Raymond Sommet est plus grande, elle suffira. D'autres villes ne se sont pas posé de question et ont fermé leurs structures, nous on veut maintenir nos piscines, c'est une priorité", insiste l'adjointe en charge des sports.

L'une rouvre quand l'autre ferme

Quand la piscine Raymond Sommet rouvrira, mi-juin, ce sera au tour de celle de Grouchy de fermer pour travaux : étanchéité, isolation, charpente... ils vont durer plus d'un an et devraient s'élever à 2,2 millions d'euros.

Des travaux nécessaires pour notamment la rendre moins énergivore, aujourd'hui le fonctionnement du bâtiment coûte 1,5 millions d'euros à la ville de Saint-Etienne, "C'est la charge réelle, quand on déduit les recettes qui ne sont que de 140 000 euros et on sait que les charges vont augmenter". Même si, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas les factures énergétiques qui coûtent le plus cher, mais bien la masse salariale qui représente 974 000 euros par an.