Orléans, France

La piscine de la Source date de 1972, et c'est le seul bassin olympique de 50 mètres du département. Pas question, donc, de s'en priver à l'occasion de cette profonde opération de restructuration. Il sera là quand elle rouvrira, mais plus au même endroit. Il deviendra un bassin nordique, toujours de 50 mètres, et donc en extérieur. "C'était une condition sine qua non, non négociable, on ne pouvait pas se passer de ce bassin olympique" explique Soufiane Sankhon l'adjoint aux sports à la mairie d'Orléans.

Le bassin olympique de 50 mètres ça n'était pas négociable, il fallait le garder, c'est le seul du département

A l'intérieur il sera remplacé par deux bassins de 25 mètres, pour la nage et pour l'apprentissage, avec également une fosse de plongée, d'une profondeur de six mètres, d'un système de nage à contre-courant, et d'une lagune de jeux pour les enfants. Mais la vocation de cette piscine réhabilitée sera toujours bel et bien sportive. "Simplement on ne pourra accueillir que des compétitions régionales, on ne pourra pas installer de tribunes pour des compétitions nationales".

L'autre piscine du quartier réhabilitée pour deux ans

Surtout, en attendant la réouverture de la piscine de la Source, espérée à la rentrée 2019, il fallait trouver une solution pour accueillir les clubs et les scolaires du quartier. La ville a donc choisi de réhabiliter la piscine couverte de l'ASPTT, l'autre équipement du quartier, fermé depuis plus de trois ans. Elle deviendra "piscine éphémère" pendant deux ans.

La ville n'a pas vocation à garder deux piscines dans le quartier de la Source

Mais pour rouvrir cette piscine découverte il a fallu des aménagements, notamment un cheminement "au chaud". Tout cela a coûté 700 000 euros. Et ça ne durera pas. Pour Soufiane Sankhon il ne sera pas possible de la garder au-delà des deux ans prévus, "elle est très énergivore, la ville y perdrait trop d'argent, et le quartier de la Source n'a pas vocation à conserver deux piscines sur le même territoire" confie Soufiane Sankhon. Le maire Olivier Carré, lui, lance un appel aux clubs ou aux acteurs privés : s'ils veulent récupérer cette piscine de l'ASPTT, elle est à eux.