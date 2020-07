La piscine du Stade nautique, à Pau, espère attirer du monde en reprenant un fonctionnement quasi normal

Jusqu'à 800 personnes vont pouvoir y être accueillies en même temps à partir de ce lundi. L'espace détente et ses saunas et hammams rouvrent, tout comme la pataugeoire. La directrice de la piscine Marie-Laurence Prigent espère que les bassins vont à nouveau se remplir.

La piscine du Stade nautique, à Pau (Pyrénées-Atlantiques) allège ses normes sanitaires à partir de ce lundi : la jauge passe de 350 à 800 personnes maximum en même temps, l'espace détente et la pataugeoire rouvrent, les cours de natation reprennent, les tarifs habituels seront à nouveau appliqués. Les créneaux s'allongent aussi : on pourra profiter de la piscine jusqu'à six heures d'affilées avant la pause désinfection d'usage. La directrice de la piscine, Marie-Laurence Prigent, espère que ce quasi retour à la normale attirera des usagers car les bassins sont bien vides, depuis la réouverture fin juin.

On nage dans de l'eau chlorée, désinfectée et désinfectante. Nous avons mis en place un service de nettoyage et de désinfection très important. Je trouve dommage que les usagers ne viennent pas.

"Les premières semaines nous n'accueillions que 125 personnes maximum. Nous pensions devoir refouler du monde, mais même pas. Puis nous sommes passés à 350 personnes par créneau et ne les remplissions pas. Je pense que les gens ont encore peur d'aller dans des lieux publics."

Pourtant, la piscine est un lieu sûr d'après elle. "Déjà, on nage dans de l'eau chlorée, désinfectée et désinfectante. Nous avons mis en place un service de nettoyage et de désinfection très important. Je trouve dommage que les usagers ne viennent pas. Mais l'essentiel reste que nous soyons ouverts et que nous fassions plaisir à nos usagers", conclut-elle.

Masques et distanciation toujours de rigueur

Des restrictions sur le nombre de personnes pouvant accéder en même temps à l'espace détente sont mises en place et le masque est toujours obligatoire pour se déplacer à l'intérieur de la structure. Le lundi soir une nocturne permet à ceux qui le souhaitent de profiter du Stade nautique jusqu'à 21 heures.

L'espace détente sera accessible à 20 personnes en même temps. © Radio France - Manon Claverie

Les trois jacuzzis reprennent du service dès ce lundi. © Radio France - Manon Claverie

Les saunas et hammans vont fonctionner avec de la chaleur sèche uniquement, selon les recommandations de l'Agence régionale de santé. © Radio France - Manon Claverie