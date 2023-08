La piscine La Vague à Mayenne fermée pendant 2 semaines pour une importante opération d'entretien

Les amateurs de natation à Mayenne et aux alentours vont devoir prendre leur mal en patience pendant deux semaines. A partir de ce lundi 28 août et jusqu'au 8 septembre, la piscine La Vague sera fermée, impossible d'y aller faire des longueurs pour le plaisir. Les bassins vont être vidangés afin de garantir l’hygiène des locaux pour éviter la propagation de bactéries et d’infections ( mycose , verrue, champignon…), pour préserver la qualité de l’eau en nettoyant les pompes et les filtres et enfin pour assurer la sécurité des nageurs en réparant tout ce qui pourrait les blesser à leur retour. Le centre aquatique de Mayenne rouvrira le samedi 9 septembre.

