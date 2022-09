La piscine Nemausa de Nîmes rouvre dès lundi

Soulagement pour tous les fidèles de la piscine Nemausa, à Nîmes. Ils pourront retourner nager dès ce lundi 12 septembre. Vert Marine, la société qui exploite le site, avait annoncé dimanche dernier vers 19h que l'établissement n'allait pas rouvrir le lendemain, en raison de la facture énergétique devenue trop lourde. Un accord vient d'être trouvé ce vendredi avec Nîmes Métropole. Et visiblement, le coup de pression a payé pour Vert Marine. Nîmes Métropole indique dans son communiqué que "les deux parties ont acté la substitution du contrat énergétique de Vert Marine par celui qui lie Nîmes Métropole au SMEG (Syndicat mixte d’électricité du Gard), sensiblement plus avantageux en termes de tarifs et ce, jusqu’à la fin de l’année".

Selon Vert Marine, la société délégataire du stade Nautique, "la facture est trop salée avec la hausse du cout de l'énergie et il est impossible de gérer cet équipement de manière équilibrée économiquement". Sur France Bleu Gard Lozère mardi matin, l'élu communautaire délégué aux bâtiments de Nîmes Métropole, Julien Plantier avait manifesté d'abord sa surprise : "On ne s'y attendait pas, nous sommes dans le cadre d'une délégation de service public, et lorsqu'on est en partenariat avec une entreprise sur la gestion d'un équipement public on s'attend à une collaboration beaucoup plus étroite".

Il avait ensuite asséné, assez clairement qu'il y avait "là une véritable prise en otage des usagers de Némausa et de la collectivité Nîmes Métropole".

Nîmes Métropole assure avoir obtenu de son délégataire la réouverture dans son intégralité : bassin olympique, bassin ludique et fosse à plongée, pour tous les publics, associations et scolaires dès ce lundi 12 septembre aux heures habituelles.

Une nouvelle réunion est prévue mi-décembre pour convenir des modalités de continuité de service public pour l’année 2023 "en fonction de la conjoncture énergétique et des décisions gouvernementales".

