La piscine plein air de Port-Joint à Besançon rouvre ce weekend

Le weekend de la Pentecôte, la municipalité de Besançon fête la réouverture de la piscine plein air de Port-Joint . La Ville organise des animations tout au long de ce weekend de trois jours : les 27, 28 et 29 mai 2023, de 14h à 18h.

ⓘ Publicité

Le samedi sera "sportif", avec au programme des cours de zumba et la mise à disposition de matériel sportif (badminton et nage chronométrée notamment). Le lendemain, dimanche, se veut "ludique", avec la présence dans les pelouses d’une structure gonflable et de grands jeux en bois. Le weekend se terminera par un lundi "détente" avec des animations relaxantes (massages et pilates entre autres).

Les petit et grand bassin seront accessibles pour nager et barboter. Tarif : 5€, réduit : 2.50€

A l'issue du weekend de la Pentecôte, la piscine de Port-Joint sera ouverte pour la présaison jusqu’au 23 juin, midi et soir (12h-14h et 17h-19h) les lundis, mardis, jeudi et vendredis (tarif réduit pour ces créneaux de 2h) et une ouverture plus familiale (14h-18h) les mercredis, samedis et dimanches.

La "vraie" saison pourra ensuite commencer, à partir du 24 juin, et la piscine de Port-Joint sera donc ouverte en horaires d’été : 10h30-19h30, sauf le lundi : 12h-19h30.