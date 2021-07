La piscine plein air de Chalezeule a priori fermée jusqu'à début août

Une semaine après la forte crue du Doubs, la piscine de Chalezeule, à côté de Besançon, est toujours en plein nettoyage. Les bassins et le bâtiment principal ont été inondés le 16 juillet 2021. Et la Ville est à pied d'œuvre pour tout remettre en état au plus vite.

Depuis vendredi 16 juillet 2021, la piscine de Chalezeule est fermée. Les fortes pluies ont entrainé l'inondation des bassins, avec de la boue partout. Dès le week-end, une dizaine d'agents s'est mobilisée et ce jeudi 21 juillet, les trois bassins sont vidangés. La boue, au fond des bassins, a été nettoyée. Un premier bassin est même déjà en eau.

Un premier bassin est déjà en eau se félicite Yves Gonzales, responsable technique des piscines de Besançon. © Radio France - Alia Doukali

15 jours minimum de fermeture

Mais le travail est laborieux et demande de l'organisation, explique Yves Gonzales, le responsable technique des piscines à Besançon. "C'est impressionnant, dit-il. Et les conduites sont enterrées. La boue s'accumule dedans. Il faut donc envoyer de l'eau dans les conduites pour chasser cette boue et recommencer jusqu'à ce qu'elle parte". Sans compter la désinfection des bassins avant le remplissage, puis le traitement de l'eau au chlore, et enfin le chauffage.

Le travail de nettoyage est long et fastidieux. Copier

La ville mise sur deux semaines de fermeture et espère pouvoir rouvrir début août, d'autant qu'après les inondations, le beau temps et la chaleur se sont installés. Cette fermeture tombe donc au plus mal, poursuit Yves Gonzales. Néanmoins, le responsable technique salue "la solidarité des équipes avec les maitres-nageurs qui sont venus donner un coup de main, mais aussi les étudiants prévus pour la saison".

Tout le monde met la main à la pâte pour effectuer, en fait, un travail de manutention. Copier

En attendant la réouverture de la piscine de Chalezeule, la piscine Mallarmé à Besançon, est ouverte au public.

Les inondations ont aussi eu raison de la piscine municipale d'Arbois dans le Jura. Mais là, pas de réouverture, la piscine sera fermée pour toute la saison 2021.

