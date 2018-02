Courchevel, Saint-Bon-Tarentaise, France

Sommet de la restauration : Courchevel. Huit restaurants se partagent quatorze étoiles. En nombre d'étoiles, seuls Paris et Lyon font mieux en France. Courchevel, ce n'est donc pas seulement 150 kilomètres de pistes de ski, mais bien un art de vivre à côté des sports d'hiver. Plus de la moitié de la clientèle vient de l'étranger (une majorité de britanniques), et les skieurs du monde entier sont avides des tables renommées.

Reportage chez deux chefs amoureux de leur station Copier

"Le Michelin m'a sauvé en 2006. Mon option gastronomique ne fonctionnait pas, le restaurant ne tournait pas. Le Michelin a tout changé", raconte Julien Machet , une étoile avec son Farçon.

Le Farçon au pied des pistes © Radio France - Christophe Van Veen

Julien, 38 ans, pur savoyard, s'inspire de la cuisine de sa grand-mère. Basé à la Tania, sur la commune de Courchevel, il sait ce qu'il doit au Bibendum, il connaît aussi la pression inhérente à ses jugements, celle qui l'empêchait de dormir les veilles d'annonce des macarons. Le jeune homme peut comprendre un Michel Bras qui rend ses étoiles "pour être plus libre", mais lui en a besoin car "on est plus fort avec le Michelin, que tout seul dans son coin".

Etoiles des neiges

Pionnier apprécié de tous, Michel Rochedy , deux étoiles depuis 34 ans avec le Chabichou qu'il a créé avec son épouse Maryse, épaulé par Stéphane Buron en cuisine, est le Bocuse des sommets savoyards.

Ami du grand Paul disparu, Michel a vu l'explosion des étoiles à la fin des années 2000 à Couchevel. "Il n'y a pas de concurrence entre étoilés. Le plus important, c'est le plaisir que l'on donne à nos clients, comme Johnny à son public. Les étoiles, elles sont dans le ciel, au-dessus de nous, dans les montagnes, et elles brilleront toujours. Mais bien sûr qu'on est contents d'avoir des étoiles au Michelin", philosophe le Sage des fourneaux.

Michel Rochedy et son binôme inséparable Stéphane Buron © Radio France - Christophe Van Veen

Le Chabichou fait partie des rares étoilés ouverts toute l'année, été comme hiver. Il sert midi et soir. Tout comme le Farçon. Les autres ciblent les quatre mois de la saison hivernale avec des tablées réduites.

Michel Rochedy, 81 ans, n'a pas grand chose à craindre, et encore moins à prouver sur cette pistes aux étoiles. Il est d'ailleurs invité ce lundi comme chaque année à Paris pour la révélation du Guide 2018. Quand on lui demande si "trop d'étoiles ne tuent pas les étoiles", le chef répond hilare : " Non , je ne crois pas. L'avenir nous le dira. Ça me rappelle un vieux proverbe de l'Ardèche dont je suis originaire (même si je suis nationalisé "savoyard") : la vérité est au fond du cageot de pommes de terre et du blé que l'on récolte. _Nous avons un métier d'humilité_."

Une institution de Courchevel © Radio France - Christophe Van Veen

Michelin : un label

Pour Sébastien Mérignargue, le directeur de Courchevel Tourisme, l'éclosion des restaurants étoilés est "un label attractif, _Michelin reste une référence absolue qui dépasse nos frontières_". En plus des palaces (on en compte cinq - autant qu'à Paris ! ) et des magasins de luxe, 20 % de la clientèle sont sur ce créneau qui ne connaît pas la crise et cherchent "autre chose que des loueurs de skis ou des vendeurs de crêpes. Et la clientèle plus modeste se fait une fête de manger dans un restaurant étoilé."

Courchevel Tourisme, c'est à dire l'office de tourisme, nous assure qu'on peut manger un repas à 10 euros dans la station chic. On y trouve 110 adresses dont près de la moitié au pied des pistes de ski, des restaurants pour tous les budgets.

L'office de tourisme © Radio France - Christophe Van Veen

Alors, le nouveau Michelin ? Pierre Gaignaire devrait perdre deux étoiles cette année car il a changé de concept pour son restaurant. Ce lundi, jour du verdict, on suivra de près Yannick Alléno, trois étoiles, pour la première fois l’an dernier avec son Cheval Blanc.