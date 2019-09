La piste cyclable Roger Lapébie, un bol d'air entre Bordeaux et Créon

Ce tronçon de près de 25 kilomètres, très bien aménagé, suit l'ancienne ligne de chemin de fer et offre aux cyclistes, habitués ou non, une jolie balade pour prolonger l'été.

Bordeaux, France

Le soleil brille, la barre des 30 degrés est à nouveau franchie mais plutôt que de filer au bord de la mer, nombreux sont ceux qui ce week-end ont fait le choix de l'Entre-Deux-Mers...à vélo. Entre Bordeaux et Créon serpente la piste cyclable Roger Lapébie, du nom du vainqueur du Tour de France 1937 -le premier avec dérailleur !-. Le parcours, qui fait partie de la voie verte entre Bordeaux et Sauveterre-de-Guyenne, fait environ 25 kilomètres et suit l'ancienne voie ferrée.

Reportage - Avec les cyclistes sur la piste Lapébie, entre Bordeaux et Créon

La petite Sarah, visage rouge mais grand sourire, est essoufflée lorsqu'elle s'arrête avec son père et sa mère à Latresne, première gare-étape du parcours. "Mais c'est parce que j'ai fait la course avec Papa (...) sinon c'est sympa." Ce qu'elle préfère ? Qu'il y ait de l'ombre ! La piste alterne entre terrain découvert et bois, sans bosses trop difficiles, assurent les sœurs Sandrine et Véronique, qui testent ce dimanche le parcours pour la première fois. "Une super balade, des très beaux paysages, des jolies gares...un très bon moment !"

Un petit lac, une pièce d'eau, une espèce de marécage...c'est sauvage, vous avez des châteaux.... - Brigitte, "cheftaine" de la gare de Latresne

La piste cyclable Roger Lapébie, c'est aussi des rencontres : à Créon, Sandrine et Véronique les novices de la piste croisent les habitués Philippe et Colette, qui roulent en tandem. On déballe son pique-nique près du point d'eau aménagé et on discute. A la première gare reconvertie en point-étape, à Latresne, à dix kilomètres environ de Bordeaux, la patronne Brigitte accueille les cyclistes dans cette ancienne gare devenue café-restaurant-épicerie...et brocante. La "cheftaine" de gare, comme elle se nomme en plaisantant, connaît tous les coins à visiter sur le parcours.

Brigitte : "Il y a tout au long de la piste de la restauration et des choses à visiter"

Au départ de Bordeaux, pont Saint-Jean, la piste cyclable Roger Lapébie plaît aux Girondins comme aux touristes. Pour mettre le cap à l'Est, entre les vignes et les forêts, retrouvez ici toutes les informations sur le tracé.