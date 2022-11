Le vélodrome du Palais des sports de Grenoble détruit ? L'adjoint répond que non

C'est une annonce qui a suscité des remous dans le milieu du cyclisme. Une pétition qui fait état de la destruction prévue du vélodrome du Palais des sports de Grenoble. L'équipement est inutilisé depuis 2014, et la fin des 6 Jours de Grenoble. Mais l'adjoint à l'économie, en charge du dossier, l'assure : "Non, elle ne va pas être détruite." Maxence Alloto s'explique sur cette polémique et "espère, d'ici la fin de l'année, pouvoir annoncer quelque chose qui fera plaisir à tous les cyclistes de Grenoble".

ⓘ Publicité

Tout est parti d'un mot glissé par le président de la Fédération française de cyclisme, le 22 septembre dernier. Michel Callot répondait aux critiques sur l'attribution des Mondiaux de cyclisme 2027 à la Haute-Savoie alors qu'aucun équipement n'était encore prévu dans le territoire et qu'il existe la piste de Grenoble, non-homologuée par l'Union cycliste internationale. Le président de la FFC indiquait que "la piste à Grenoble fait une distance complètement atypique et va être définitivement détruite l'année prochaine".

Un évènement cycliste annoncé très prochainement ?

Une pétition lancée sur internet a récolté plus de 2 300 signatures en trois jours. Elle est initiée par l'ancien président de la FFC, Daniel Baal, qui a dénonce sur France Bleu Isère, "un contre-signal très, très négatif". "Nous n'avons pas suffisamment de vélodrome couvert en France alors imaginer qu'il puisse être détruit me semble être une atteinte au patrimoine national sportif et enlever des chances aux jeunes de pouvoir découvrir ce qu'est le cyclisme", a-t-il ajouté.

"Je pense que le Président Callot s'est un peu trop avancé sur le sujet, tempère Maxence Alloto. Car nous voulons à tout prix qu'elle vive." La salle est vieillissante et son coût de fonctionnement est élevé, pour la Ville qui a récupéré la gestion du Palais en 2014, écartant l'association qui s'en occupait jusqu'ici. Elle a commandé une étude pour sa modernisation dont l'un des scénarios envisageait bien la destruction de la piste cycliste d'ici 2025, si aucun évènement ne venait l'utiliser, pour gagner de la place.

"Il y a bien des contraintes techniques et certaines compétitions ne peuvent pas être accueillies par rapport à la taille de la piste mais il peut y avoir plein d'autres évènements", reconnaît Maxence Alloto. Cette hypothèse de destruction est tombée aux oubliettes car un nouvel évènement cycliste devrait être annoncé très prochainement, sur la piste du Palais des sports. "C'est vraiment à cela qu'on s'attelle et j'espère que d'ici la fin de l'année 2022, nous pourrons annoncer quelque chose qui séduira tous les amateurs et le monde du cyclisme."

Faire revenir le sportif, renforcer le culturel

S'agit-il d'un rétropédalage face à l'ampleur de la polémique ? Ou bien une nouvelle course cycliste est-elle vraiment dans les tuyaux, huit ans après les derniers Six Jours de Grenoble ? Aujourd'hui, la Ville affirme qu'elle ne pouvait pas jusqu'ici confirmer l'existence de cet évènement, indiquant vouloir laisser la primeur de l'annonce à un "organisateur privé", qui est sur le dossier.

Maxence Alloto, adjoint à l'économie à la Ville de Grenoble, confirme que la piste cycliste du Palais des sports ne sera pas détruite, mardi 15 novembre 2022. © Radio France - Théo Boscher

Reste que le bâtiment et sa piste doivent quand même être rénovés et répondre aux besoins des acteurs du Palais, qui sont essentiellement des concerts et des évènements culturels depuis 2014. "Le Palais des sports s'inscrit dans la tournée des Zénith en France, l'activité concert est indispensable et on veut développer la partie sportive même si elle est moins rentable et donc on doit réinvestir de manière modérée et sobre", détaille l'adjoint à l'économie.

La mairie investit 1 million d'euros pour changer l'éclairage, très gourmand en électricité, et pour acheter une nouvelle tribune, ainsi que des rideaux occultants pour moduler la taille de la salle. Des réflexions sont en cours pour aménager des gradins au-dessus de la piste cycliste. Le Palais des sports passerait de 8 000 à 9 000 places assises, à l'horizon 2026.