La place de ciné en Bretagne, l'une des moins chères en France

Rennes, France

En Bretagne, le prix moyen du ticket d'entrée au cinéma est de 6 euros 22, ce qui fait de notre région, la deuxième région la moins chère après les Pays de la Loire, selon une étude du CNC. L'an dernier, les Bretons sont allés en moyenne trois fois au cinéma dans l'année. Ce sont les cinéphiles âgés de 3 à 14 ans et les plus de 50 ans qui sont les plus nombreux à s'y rendre, pour aller voir majoritairement des films français. L'une des particularités en Bretagne, est aussi le nombre très élevé de salles classées Art et Essai. Rien qu'en Ille-et-Vilaine, il y en a 34, c'est le deuxième département français le mieux équipé après la Loire-Atlantique.

Le top 5 des films ayant fait le plus d'entrées en Bretagne en 2018

* La ch'tite famille

* Les Tuche 3

* Le Grand Bain

* Les Indestructibles 2

* Avengers : infinity war