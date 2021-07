PHOTOS : La place des Carmes reprend vie à Clermont-Ferrand avec l'Etonnant festin

Ce samedi l'Etonnant festin organisait son pique-nique place des Carmes à Clermont-Ferrand. Après des mois de travaux, les Clermontois pouvaient enfin reprendre leurs habitudes sur cette place, en musique, et en goûtant des produits locaux.

Il n'est pas encore midi que déjà les premiers gourmands se pressent sur la place des Carmes ce samedi 10 juillet. Des tables ont été installées sur toute sa longueur, au milieu d'une petite dizaine de food-trucks et autres stands de nourritures. Beaucoup venaient découvrir pour la première fois la place des Carmes. Après plusieurs mois de travaux, elle est métamorphosée. Finies les voitures, place à des murs d'eau, un espace vert et plusieurs coins pour s'asseoir et profiter des lieux.

L'association Etonnant festin voulait s'installer le temps d'une journée pour "s'approprier les lieux", dixit son président Eric Roux. C'est donc chose faite en musique et avec des mets locaux. Et lancer la nouvelle vie de la place des Carmes.

Plusieurs restaurateurs locaux ont installé leur stand pour que les passants puissent se restaurer © Radio France - Antoine Loistron

De nombreuses tables ont été installées pour que l'Etonnant festin se passe au mieux © Radio France - Antoine Loistron

Ce groupe d'anciens salariés de Michelin est venu découvrir la nouvelle tête de la place des Carmes © Radio France - Antoine Loistron

Le groupe Deli Zirzop a animé en musique tziganes, turques et bulgares le déjeuner © Radio France - Antoine Loistron