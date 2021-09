La place Stanislas à Nancy élue Monument préféré des Français 2021

La Place Stanislas, chère aux habitants de Nancy et à l'ensemble des Lorrains, est devenue ce mercredi le Monument préféré des Français 2021. L'ensemble architectural du 18e siècle a été choisi par les internautes et le palmarès révélé sur France 3 par Stéphane Bern. La Place Stan', comme l'appellent les Nancéiens, succède à un autre site emblématique de l'Est de la France : la Citadelle et le Lion de Belfort.

Sur le podium figurent également le Château de Falaise (2e) dans le Calvados et les tours de La Rochelle (3e).

C'est une "grande fierté" a salué le maire de Nancy, Mathieu Klein, qui invite tous les Français à découvrir ou redécouvrir la Place Stanislas.

Mais qui est Stanislas ? Il s'agit de Stanislas Leszczynski, roi de Pologne et duc de Lorraine, qui commande la réalisation de la place à l'architecte Emmanuel Héré. Elle est inaugurée avec faste en 1755, s'appelle alors place Royale et deviendra officiellement place Stanislas au 18e siècle. La statue monumentale de son fondateur est érigée en son centre au 19e siècle.

La Place Stanislas, entièrement rénovée en 2005

Parmi les merveilles architecturales et ornementales, six grilles monumentales en fer forgée rehaussées d’or. Signées du serrurier Jean Lamour, elles entourent la place. De l'or encore sur les deux fontaines symétriques de style rococo situées aux angles. De vastes pavillons constituent l'ensemble, construits en pierre d'Euville, dans la Meuse, un calcaire résistant, également utilisé pour l'Opéra de Paris, la gare de l'Est ou le socle de la Statue de la Liberté.

Les bâtiments de la place accueillent entre autres l'hôtel de ville de Nancy, l'Opéra-théâtre, le musée des beaux-arts. Un arc de triomphe relie la place Stan' à la place Carrière.

L'une des célèbres grilles de la place Stanislas. © AFP - René Mattes

On du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais jusqu'en 1983, les automobilistes pouvaient stationner place Stanislas. C'est à cette date qu'elle est classée au Patrimoine mondial de l'Unesco. En 2005, pour son 250e anniversaire, la place Stan' est complètement rénovée et piétonnisée. Renouvellement des pavés, éclairage repensé, façades restaurées, grilles redorées... les travaux durent deux ans.

Cette rénovation crée un appel d'air : comme Florence Dossmann, responsable de la communication touristique pour le Grand Nancy en 2017 le confiait alors à France Bleu Lorraine, la fréquentation fait un bond, prolongé en 2007 par l'ouverture de la ligne TGV Est. "On est comme le Mont Saint-Michel ou la cathédrale de Strasbourg, dans le top 10 de ce qu’il faut voir en France”, explique-t-elle.

Joyau touristique, la place Stanislas est aussi le point de ralliement des Nancéiens : on y célèbre les victoires électorales et sportives, c'est le lieu des grandes mobilisations, des hommages. Les façades des pavillons sont régulièrement illuminées aux couleurs des grands événements, tandis que "Stanislas le bienfaisant", ou plutôt sa statue, se prête aux décorations ou aux facéties : ils portent des drapeaux, des manifestants... et même le maillot jaune du Tour de France en 2014.

Depuis 2007, la place Stanislas est le théâtre d'un son et lumière estival qui attire plus de 600.000 spectateurs.

Ete 2019, Place Stanislas à Nancy, le spectacle de son et lumière. © Radio France - Melvin Turpin