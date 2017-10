La place Stanislas, le lieu le plus aimé des Nancéiens

Quel lieu est le plus symbolique de Nancy? Cette question trois chercheurs de l'Université de Lorraine l'ont posée aux habitants, dans le cadre d'une étude commandée par la municipalité sur la perception par les Nancéiens de la culture dans leur ville. Et devinez ce qu'ils ont répondu ?

Il suffit d'un après-midi ensoleillé pour voir la place Stanislas de Nancy bondée. "Quand il fait beau, généralement on vient à la place Stan pour boire un verre. C'est bien lumineux et y'a du monde", apprécie cette jeune étudiante. Que ce soit pour boire un coup, ou comme point de rendez-vous, la place Stanislas est incontournable pour les Nancéiens. "C'est une place centrale", affirme Ewan avant de poursuivre :

Elle amène à pas mal de points différents de Nancy, que ce soit vers le canal, vers la vieille ville, vers le centre-ville ou la gare : c'est un point de passage."

Un lieu de vie

Et les Nancéiens ne tarissent pas d'éloges sur leur place. Catherine, qui vit à Maxéville, considère le lieu comme un "joyau", Noël comme "une des plus belles places d'Europe".

C'est aussi un lieu de vie : Jeanne se souvient d'y avoir fêté son Père Cent, Maurice son mariage, il y a de cela 55 ans. Et le fait d'y voir des animations rythmer la vie culturelle de Nancy tout au long de l'année alimente l'attachement des habitants à leur place.

Une place plébiscitée

C'est ce qu'ont pu constater trois chercheurs de l'université de Lorraine Lylette Lacôte-Gabrysiak, Adeline Florimond-Clerc ou encore Cécile Bando. Pendant deux ans, elles ont réalisé une étude sur la perception par les Nancéiens de la culture dans leur ville,à la demande de la municipalité. "Dans l'enquête on leur demandait quel était le lieu le plus symbolique de la ville. Et ils nous ont cité à 68% la place Stanislas."

Ils sont très fiers de leur place. Ils y sont très attachés et ils aiment en avoir un usage. Ils aiment se retrouver place Stan pour les grands événements comme un soir d'élections présidentielles... Et puis même dans la vie quotidienne et c'est ça qu'on a trouvé le plus intéressant : les Nancéiens font un détour pour se retrouver place Stanislas. Parce qu'ils aiment y passer et regarder".

L'étude n'a pas été publiée par la municipalité. Mais elle compte bien s'en servir pour conforter l'assise de la place Stanislas comme le lieu d'animation et culturel de Nancy.