Saint-Étienne, France

La baignade sera donc à nouveau autorisée à partir du vendredi 10 Août sur la plage de Saint-Victor-sur-Loire. C'est un bulletin de l'Agence régionale de santé qui confirme que l'eau est redevenue de bonne qualité pour la baignade.

Le jeudi 5 juillet dernier la ville et la Métropole de Saint-Étienne avaient pris un arrêté interdisant la baignade sur le plan d'eau de Saint-Victor. Une fois encore et comme l'an dernier, c'est la présence d'algues vertes et bleues qui est en cause. L'an dernier la baignade avait été interdite sur la base nautique de Saint-Victor entre le 14 juillet et le 9 Août.