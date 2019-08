La plage de Toul s’installe définitivement au bord du canal avec un succès d’affluence

L'opération Toul Plage sera renouvelée l’an prochain, c’est la volonté du maire, Halde Armand, qui laissera le sable en place et prévoit déjà des palmiers plus grands et des brumisateurs pour l’été 2020 à quelques encablures de la cathédrale.

Toul, France

Ses remparts, sa cathédrale, son port de plaisance… Toul a désormais sa plage de sable à deux pas du centre-ville : 2 000 mètres carrés avec coin de verdure et mini-pédalos pour les plus petits. En juillet, «jusqu’à 200 familles par jour» ont rejoint la plage de Toul pour la première édition : une réussite pour le maire socialiste, Halde Armand, qui entend poursuivre l’été prochain.

Si l’élu n’a pas encore fait acte de candidature pour la mairie de Toul, il se projette déjà en 2020 et entend améliorer le lieu. Le sable restera sur place, au bord du canal, à proximité du gymnase Balson, à côté des murs de graffitis à quelques centaines de mètres du centre-ville et les services de la ville envisagent déjà des brumisateurs, des palmiers plus grands et davantage de zones d’ombre mais aussi des activités pour les adolescents.

Le maire entend renouveler Toul plage en 2020. © Radio France - Thierry Colin

Pour la première édition de Toul Plage les plus petits ont été comblés avec pêche aux canards, mini-pédalos et sceaux et pelles. Un coin plus verdoyant permet aux plus grands de se reposer avec des siestes musicales proposées par la médiathèque.

Une plage gratuite ouverte tous les jours

Une plage réalisée par les services municipaux et avec des ateliers participatifs pour les cabanes de plage et la municipalité de Toul pourraient plancher très vite sur la 2ème édition de Toul plage. Une plage artificielle ouverte à tous gratuitement tous les jours de 10h à 19h jusqu’au 30 août.

Pour la prochaine édition, la mairie promet plus d'ombre et plus d'animations. © Radio France - Thierry Colin

