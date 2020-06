La plage de Tours ouvrira la semaine prochaine, la Guinguette le 22 juin

La guinguette de Tours va rouvrir dès le milieu de la semaine prochaine, mercredi ou jeudi, en premier lieu la Plage, côté Saint-Cyr-sur-Loire. La Guinguette du pont Wilson sera elle ouverte, à priori, le 22 juin. La préfecture d’Indre-et-Loire a donné son aval ce vendredi 5 juin avec un cahier des charges très strict. L’ambition du Petit Monde qui gère cet événement, c’est de rouvrir aussi les trois restaurants et l’espace enfants, dans le respect des contraintes sanitaires.

Le masque obligatoire dans les déplacements, pas à table

Le masque sera obligatoire dans les déplacements, mais pas à table. “On essayera de le faire respecter au mieux, mais on va être aider par le site qui nous permet de faire des allées de circulation qui seront au-delà d’un mètre”, disent les responsables. Il va falloir aussi solutionner la problématique des commandes et de l’argent liquide. Une application pour téléphone portable sera ouverte pour commander, éviter les queues aux comptoirs et payer en même temps. “On va ouvrir par étape, pour voir comment le site se comporte” dit Ronan Brient, le président de l’association.

Du théâtre de rue plutôt que des concerts

Le Petit Monde réfléchit aussi à l’espace enfants, comment le maintenir, alors que les jouets ne peuvent pas passer de main en main? Autre réflexion déjà bien engagée : la programmation culturelle. Elle aura bien lieu, mais sous une forme différence. "Une évolution qu’on avait déjà actée avant la crise sanitaire" dit Ronan Brient. "On ne fera pas de concert sur scène, mais plutôt de l'art de la rue, avec du théâtre d’intervention".