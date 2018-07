Nancy, France

En ce début d'après-midi à Vandoeuvre City Plage, Tony et sa sœur Léa ont de la chance. Ils ont le bac à sable quasiment rien que pour eux. "Il y en a que deux pour je ne sais pas combien de personnes, alors des fois : c'est la guerre, raconte Priscilla, une maman habituée des lieux. Quand il fait chaud : il y a du monde en semaine. On est à peu près une quarantaine d'enfants pour un bac à sable".

Il faut venir tôt ! - Segundo, le régisseur.

Victime de son succès, il n'y a pas que le bac à sable qui est très prisé au parc Richard Pouille. Devant les châteaux gonflables, il faut aussi faire la queue.

Vandoeuvre City Plage existe depuis neuf ans maintenant. © Radio France - Marie Roussel

"Il faut venir tôt ! sourit Segundo, le régisseur de Vandoeuvre City Plage. Il y a de plus en plus de monde parce qu'on a pas seulement des Vandopériens, on a aussi des personnes de l'extérieur qui viennent, des centres aérés..."

Changer d'air

Et l'endroit est apprécié des enfants mais aussi des parents. Maxime par exemple s'y rend "à peu près deux fois par semaine". Pour Mickael, papa de la petite Ilana, cela permet de "changer d'air". Surtout que cette année, ils ne partent pas en vacances.

Vandoeuvre City Plage vous accueille encore jusqu'au 5 août, à partir de 14h30.