Le site Tripadvisor a révélé jeudi son classement des plus belles plages de France. La plage du Sillon, à Saint-Malo, arrive en tête de ce Top 10, devant la Côte des Basques à Biarritz et la plage de Palombaggia, à Porto Vecchio, en Corse.

La plus belle plage de France est, selon le Top 10 révélé par le site TripAdvisor jeudi, la plage du Sillon à Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine. Elle arrive devant la Côte des Basques, à Biarritz, et la plage de Palombaggia, à Porto Vecchio, en Corse. Trois plages corses et deux plages basques figurent d'ailleurs dans le classement.

Chaque année, pour décerner ses "Traveller's Choice", Tripadvisor tient compte des commentaires laissés par les internautes sur son site. 356 autres plages ont été mis en concurrence, sur une période d'un an.

Le classement :