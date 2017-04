Ils étaient nombreux sur les plages de Bretagne, en ce dimanche aux airs estivaux. À Saint-Malo, touristes et locaux ont profité des marrées basses.

Avec un coefficient 90, les plages de Saint-Malo étaient immenses ce dimanche après-midi. Touristes parisiens et étrangers, mais aussi Malouins se sont donc retrouvés avec plaisir sur le sable.

« Nous ne nous attendions pas à ce temps-là ». Fanny et Stéphane, les parents, observent Boris et Tristan. Les petits garçons mettent beaucoup d’entrain à construire un château de sable. Il a fallu acheter le matériel, « nous n’avons rien prévu, explique Fanny. Nous pensions avoir du beau temps, mais pas aussi chaud ! »

Sur la plage, à Saint-Malo © Radio France - Lisa Melia

Parmi les activités du jour : chasse au coquillage, randonnée, farniente sur les serviettes… et baignades ! Les courageux ne sont pas si nombreux que ça, l’eau est quand même plutôt froide. C’est en tout cas l’avis de Marie, Belge qui vit à Londres.

Marie patiente au bord de l’eau, pendant que ses enfants pataugent joyeusement et que Vincent, son mari, fait des longueurs. « Mais je triche, reconnaît-il. J’ai pris une combinaison ! Je l’ai emmenée parce que je voulais nager, je ne pensais pas qu’il ferait aussi beau. Par contre, l’eau est froide, j’ai du mal à mettre la tête sous l’eau ! »

À la plage à Saint-Malo © Radio France - Lisa Melia

Il est à peine midi quand Sylvie et Fabien reprennent le chemin des remparts. « Il commence à y avoir trop de monde, justifie Fabien avec un sourire. Ça se comprend, avec ce temps. Le dicton en avril, on ne se découvre pas d’un fil n’a plus lieu d’être ! »