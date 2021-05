La Plaine à Marseille, les jeux d’enfants livrés le 7 juin

Il s’agit de nouveaux travaux pour sécuriser et mettre aux normes cet espace. Ils portent sur un nouveau revêtement de sol, des clôtures mais aussi sur le rabaissement de la hauteur des jeux. Ce nouveau délai est la conséquence du manque de concertation entre la ville, la Métropole et la Soleam, la société publique en charge de la rénovation de cette place de 2 hectares pour le coût exorbitant de 20 millions d’euros soit 23 euros par marseillais pour ce chantier aux multiples rebondissements. Même aujourd’hui, les riverains ne sont pas satisfaits, ils sont même très inquiets à cause de la fréquentation diurne et surtout nocturne de cette place par des fêtards, souvent alcoolisés. Cette consommation d’alcool constitue un vrai problème pour le maire de secteur Didier Jau. La police municipale a prévu plus de tournées et à terme une probable présence statique permanente en plus de la vidéo protection. Par ailleurs, le retour du marché forain, 3 fois par semaine, n’est pas envisagé avant l’automne selon Mathilde Chaboche, l’adjointe au maire de Marseille en charge de l’urbanisme.