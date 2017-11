La planète des Crocodiles continue sa mue

A Civaux, la planète des Crocodiles poursuit ses transformations pour faire venir et revenir encore plus de visiteurs. Le site propose de nouvelles animations durant la période hors saison ainsi que des tarifs attractifs pour les habitants de la Vienne et des départements limitrophes.

Le site touristique de la Vienne se montre satisfait de la fréquentation de la saison (40.000 visiteurs) et propose donc des nouveautés pour drainer toujours un peu plus de visiteurs et notamment hors saison. Ainsi des stages sont proposés pendant les vacances aux enfants, mais aussi les mercredis après-midi hors-saison (c'est à dire en ce moment et tout l'hiver) des nouveaux animaux ont fait leur place sous la serre tropicale où l'on retrouve 200 pensionnaires dont 120 crocodiles.

Sous la serre tropicale. - Planète des Crocodiles

Durant tout la saison creuse, les adultes bénéficient d'un tarif préférentiel de 8 euros au lieu de 12.