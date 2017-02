La Plouzinette à Strasbourg prévoit 50 litres de pâte à crêpes pour la chandeleur

Pour la chandeleur, ce jeudi 2 février, Eric, chef crêpier à Strasbourg à la Plouzinette se prépare à une journée importante, il réalise en moyenne 20% de crêpes en plus.

Ce jeudi 2 février, comme tous les 2 février c'est la chandeleur, à l'origine cela correspond à la commémoration par les chrétiens de la présentation de Jésus au temple de Jérusalem mais pour beaucoup aujourd'hui la chandeleur c'est le jour où l'on mange des crêpes.

A la Plouzinette, à Strasbourg, Eric et Alexina s'attendent à accueillir du monde dans leur restaurant. Le carnet de réservations est déjà bien remplie et la chandeleur est une journée importante pour le couple. Eric sait déjà qu'il avoir une longue journée, surtout qu'il y aura un service supplémentaire. Il prépare 20% de crêpes en plus et pour l'occasion 50 litres de pâte à crêpes sucrée et salée seront utilisés.

Le billig pour cuire les crêpes

Pour Eric, "Si une crêperie ne travaille pas à la chandeleur, je ne sais pas quand elle peut travailler, la fête des crêpes c'est dans une crêperie que cela se passe". Et Eric a des arguments. Selon lui, la crêpe à la maison et la crêpe dans une crêperie : "Cela n'a strictement rien à voir". Essentiellement parce que ce Breton utilise des "billig", des plaques rondes chauffantes, traditionnelles en Bretagne pour faire cuire les crêpes. Selon Eric, avec un billig, "les crêpes sont plus grandes et c'est beaucoup mieux que de faire les crêpes à la poêle". Ajoutez à cela, "le savoir-faire et la manière d'assaisonner les crêpes".

Concernant la recette, Eric n'est pas un dogmatique : "Les choses les plus simples sont les meilleures, cela ne sert à rien de faire quelque chose d'élaborer car cela se conserve mal et c'est plus difficile à la manipulation, restons simple, une pâte à galette c'est de l'eau, du sel et de la farine, c'est tout point. Juste cela, après il faut étaler. Ensuite c'est une question de dosage".