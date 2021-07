La plupart des cinémas de Vaucluse abaissent leur jauge pour ne pas avoir à demander le pass sanitaire

La plupart des salles de cinéma de Vaucluse resteront accessibles à ceux qui ne disposent pas d'un pass sanitaire prouvant d'une vaccination contre le Covid ou d'un test négatif récent. De nombreux directeurs ont choisi d'abaisser la jauge de leur salle à 49 places, puisque le pass sanitaire n'est obligatoire depuis ce mercredi qu'à l'entrée des établissements qui reçoivent plus de 50 personnes.

Ainsi, le pass sanitaire ne sera pas nécessaire pour voir un film dans les salles suivantes :

le Florian à Vaison-la-Romaine

le Rivoli à Carpentras

la Cigale, le Fémina et le Paradiso à Cavaillon

l'Utopia et le Cinévox à Avignon

le César à Apt

le Forum à Orange

le Luberon à Pertuis

le Clap à Bollène

La directrice du Florian, à Vaison-la-Romain, notamment, a choisi de réduire à 49 places ses trois salles de 230, 129 et 90 places. "On a toujours défendu le libre-accès, la liberté, la culture pour tous et on estime qu'il n'y a pas de raison de limiter l'accès à la culture pour ceux qui auraient eu la chance ou le souhait de se faire vacciner, explique Mylène Rolland. Je perds beaucoup de capacité, mais il ne faut pas se leurrer : depuis la réouverture le 19 mai, je ne fais que très rarement plus de 50 entrées."

Elle se dit aussi persuadée que le pass sanitaire aurait été un frein pour de nombreux spectateurs, "parce que personne ne veut se faire tester pour aller au cinéma. C'est souvent quelque chose improvise et qu'on ne décide pas une semaine à l'avance".

En Vaucluse, seuls les cinémas multiplexe, comme Pathé Cap Sud à Avignon et Capitole Studios au Pontet, continuent d'accueillir plus de 50 spectateurs et réclament donc un pass sanitaire pour entrer.