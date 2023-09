La plus ancienne fabrique de rillettes de Sarthe ouverte pour les Journées Européennes du patrimoine

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l'usine Prunier en plein centre de Conneré ouvre ses portes. A cette occasion, les murs de l'usine accueillent les témoignages d'anciens salariés, peint sur les revêtements. Ils racontent leurs souvenirs pour mieux faire vivre le bâtiment ! L'occasion de découvrir la fabrication de rillettes au siècle dernier.

ⓘ Publicité

Découvrir l'usine grâce à ses salariés

Ce sont donc les souvenirs des salariés qui guident la visite, égrainée également de photos de l'époque, qui permettent de mieux comprendre l'usage de chaque pièce : entrée, pesage, abattoir, chambre froide, cuisson... Une façon vivante de découvrir le lieu et l'artisanat local, mais aussi un témoignage des façons de travailler en 1960 et des évolutions qui ont eu lieu depuis : "avant les montes charges, les salariés devaient porter de grosses caisses en bois sur le dos !" raconte Théophile Prunier, l'un des frères dirigeants de l'entreprise du même nom.

Tout est laissé dans son jus, cela permet aussi de témoigner du fonctionnement de l'usine : "dans la première chambre froide, on voit du liège qui dépasser des murs... c'était l'isolant de l'époque !"

À lire aussi Journées du patrimoine : vos monuments coups de cœur en Sarthe

Juste à côté de l'entrée, le témoignage de Michel, un ancien salarié © Radio France - Milena Aellig

C'est aussi l'occasion de découvrir un véritable monument de gastronomie locale : la rillette et ses secrets de fabrication. Encore aujourd'hui, les gestes pratiqués à l'époque sont une inspiration pour la maison Prunier, explique Leonard Prunier, lui aussi dirigeant de l'entreprise : "dans la salle de cuisson, on voit les marmites de 110 kgs et la cuisson était au feu de bois. Aujourd'hui bien sûr on a des cuves beaucoup plus grandes mais on essaye de respecter au plus près cette façon de cuire".

Theophile et Leonard Prunier, dirigeants de l'entreprise de rillette multi-médaillée © Radio France - Milena Aellig

Il souligne également la rencontre entre l'histoire des rillettes et l'histoire du sport automobile, autre fierté locale : "Les rillettes, c'est vraiment la Sarthe, et la Sarthe comme un pays de gastronomie, ça a un lien aussi avec l'automobile. Parce que les Parisiens ont découvert les rillettes grâce à la course automobile. Sur le Circuit de la Sarthe , celui des 24h du Mans, les gens découvraient les rillettes, en ramenaient à Paris avec la gare de Connerré. Tout est lié. On ne peut pas voir l'histoire et la tradition avec chaque chose séparée, tout va ensemble et c'est une alchimie qui fait qu'à un moment les choses se développent et sont connues."

Infos pratiques

L'usine se visite pour les journées du patrimoine, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023, de 10h à 12h30, puis de 14h à 18h. Des visites guidées commencent toutes les demi-heures. L'usine se situe 3 rue du Sergent Louis Maintien à Conneré.