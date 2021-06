La plus belle chambre d'hôtes de France est en Dordogne

Il s'agit d'une chambre avec une magnifique voûte en pierres. La chambre Chantepierre du Clos de la Tour remporte donc le prix coup de coeur 2021 de la plus belle chambre d'hôtes décerné par les Gîtes de France. La maison d'hôtes est installée dans les anciennes métairies du château à Sainte-Nathalène, au coeur du Périgord Noir, à proximité des plus beaux sites touristiques de Dordogne. La chambre récompensée allie à la fois le respect de l'architecture des bâtisses anciennes de la Dordogne et le confort du 21ème siècle. Le tout dans des tons dorés et beige qui rappellent les pierres blondes du Périgord. La bâtisse, qui servait auparavant de salle de concert, a été transformée en chambres d'hôtes il y a un an et demie.

Les chambres sont installées dans d' anciennes métairies du château - Le Clos de la Tour

Le Clos de Latour compte une autre chambre d'hôtes, la chambre Mélodie, de plein pied avec une terrasse qui donne sur le jardin. Les propriétaires, Laurence et Frédéric Loyen, comptent bien ouvrir une troisième chambre dans quelques mois.