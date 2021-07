La plus grande discothèque de l'agglomération grenobloise rouvre ses portes ce soir aux fêtards

C'est le grand soir pour les patrons de boites de nuit et leur clientèle. Enfin, les boites de nuit vont pouvoir rouvrir ce vendredi 9 juillet au soir, après 15 mois de fermeture. Mais en Isère, la plupart des discothèques ont préféré attendre encore, en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie.

Respect des règles sanitaires

D'après nos infos, un club ouvre à Voiron et une boite de nuit à Saint Martin d'Uriage. C'est l'Alpha Club, anciennement la Mare au diable. Alex Karimi et son associé l'ont reprise il y a deux ans, mais à cause du Covid, ils n'avaient jamais pu ouvrir. Cette fois, ils se lancent et ils ont mis le paquet sur les mesures sanitaires, avec une jauge maximum à 650 personnes, alors qu'ils peuvent en accueillir 1500.

"On veut être carré avec le règlement. Pour rentrer, il faudra avoir reçu depuis au moins 15 jours ses deux injections de vaccin. Sinon, on pourra faire le test, à l'entrée de la discothèque. A l'intérieur, le masque est recommandé mais pas obligatoire" explique Alex Karimi, qui poursuit : " Nous avons fait le choix d'ouvrir, alors que bon nombre de nos collègues restent fermés. C'est une question de survie financière pour nous. Car, pendant le confinement, nous n'avons reçu aucune aide de l'Etat, n'ayant fait aucun chiffre d'affaires. On a réussi à tenir la tête hors de l'eau en travaillant beaucoup par ailleurs et nous y sommes arrivés!"

L'intérieur de l'Alpha Club © Radio France - Véronique Pueyo

S'amuser en toute sécurité

L'esprit de l'Alpha Club : que chacun puisse s'amuser en toute sécurité. "Nous avons deux bars, un DJ résident qui propose de la musique généraliste, avec une tendance _électro_. On a un immense coin VIP en haut, qui surplombe la piste de danse. Le personnel sera aux petits soins pour la clientèle. On veut que les gens se sentent accueillis et bien chez nous !" précise Alex Karimi qui a toujours travaillé dans le monde de la nuit, un monde qu'il connait bien.

A cause de la crise sanitaire et de la fermeture des boites de nuit depuis mars 2020, les salariés ont dû trouver d'autres emplois et y sont restés. "Nous avons eu du mal à recruter" déplore Alex Karimi. "Mais, çà y est ! Notre équipe, formée de onze professionnels, est constituée et prête pour ce soir !"

La boite de nuit, située route de Gières et qui dispose d'un grand parking, est ouverte de 23 heures à 6 heures du matin. Prix d'entrée : 10 euros, avec une consommation comprise. Pour danser jusqu'au bout de la nuit !