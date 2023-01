La plus grande galette du monde est alsacienne !

"48 mètres... 49 mètres... On y est... 50 mètres et... 10 centimètres !" Cri de joie au stade de la Meinau. 15 apprentis du Centre de formation Bernard Stalter à Eschau ont réalisé un exploit : celui de fabriquer la plus grande galette du monde. "On est super contents !" explose Sophie, une des apprenties ayant participé au projet. "C'est un travail de plus d'une semaine, poursuit-elle*, il a fallu beaucoup d'organisation pour mener à bien ce défi"*.

ⓘ Publicité

Près de 3000 parts

Et pour cause : il a fallu manipuler 360 œufs, 30kg d'amandes, 30kg de sucre, 30k de beurre et 15kg de farine. "On a l'habitude de ces quantités, puisque nous travaillons pour de grosses entreprises, mais pour une seule galette c'est énorme !" s'exclame Romain, également apprenti au CFA à Eschau. "La partie la plus délicate, c'était la cuisson. Nous avions des plaques de 40 sur 60 cm de diamètre" ajoute Thierry Muths, responsable du pôle boulangerie et pâtisserie au Centre de formation. Après le métrage vient le moment de couper. Toutes les mains bénévoles sont réquisitionnées pour cette tâche. Près de 3000 parts on été coupées.

La galette a été mesurée et homologuée par maître Anthony Gutman, huissier de justice à Molsheim. Il est le premier à croquer dedans, "c'est la plus grande et la meilleure !" affirme-t-il. Les familles, venues assister au match du Racing contre Toulouse , sont d'abord passées pas l'étape galette avant de prendre place dans le stade. Certains ont bien fait, comme Léna, 4 ans. Elle est tombée sur l'une des 452 fèves réparties sur les plus de 80 galettes. "Je peux pas mettre ma couronne, j'ai un bonnet !" lance la jeune supportrice dans un éclat de rire.

Soutenir les artisans

Cette action s'inscrit dans le cadre de la semaine nationale de l'apprentissage, du 27 au 3 février. Cette première volonté de mettre en lumière les métiers de l'artisanat se conjugue avec une marque de soutien aux boulangers et pâtissiers, confrontés à la hausse des prix des matières premières et l'explosion des factures d'énergies .