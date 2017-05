La plus Grande Roue de France trône désormais au Cap d'Agde

Ce week-end, la Grande Roue installée en plein coeur du Cap d'Agde, accueille ses premiers touristes. Haute de 60 mètres, elle permettra d'admirer la station balnéaire de très haut , la ville de Sète toute proche...et bien sûr la mer Méditerranée à perte de vue...

Jusqu'à présent, la plus Grande Roue de France tournait sur la place de la Concorde à Paris . Haute de 70 mètres, elle offrait une vue imprenable sur les Champs Elysées et les Tuileries jusqu'au Louvre. Dans une semaine, elle aura disparu : démontée et remisée jusqu'à nouvel ordre car l'autorisation d'implantation est largement dépassée. Place aujourd'hui à la Grande Roue du Cap d'Agde. Très Grande Roue car elle monte à 60 mètres de hauteur alors que toutes les autres installées dans l'Hexagone ne dépassent pas 36 mètres.

Forain et patron du Luna Park du Cap d' Agde , Pierrick Pubill s'est lancé dans l'aventure. Il y a deux ans, pour le 45ème anniversaire de la station, la municipalité avait émis le souhait d'installer une Grande Roue. Il en avait alors loué une et fort de cette expérience, il a décidé d'en acheter une à lui lorsque la commune a annoncé vouloir renouveler l'opération . Et tant qu'à faire, une Grande Roue toute neuve. Pour réussir ce pari , il s'est associé à un autre forain, Michel Toroella, et ensemble, ils sont allés à la rencontre des fabricants en Allemagne, en Hollande et en Italie. Pas en France car toutes les sociétés spécialisées dans cette fabrication très spéciale ont fait faillite! C'est finalement en Italie qu'ils ont fait affaire . Prix de l'opération : 2M€ ! Mais pas question pour Pierrick Pubill qu'un autre forain prenne la place :

Moi, je suis agathois ...c'était moi ou personne! ...je me suis mis à la rue...mais elle est là!

Après le Cap d'Agde , Montpellier? Strasbourg? Copier

Pour être rentable, la Grande Roue devra donc tourner tout l'été au Cap d'Agde et trouver un bel emplacement l'hiver dans une grande ville. Laquelle? Les enchères sont ouvertes! En attendant, Pierrick Pubill et toute son équipe s'affairent à serrer les derniers boulons après un travail de Titan...

120 tonnes de ferraille, il faut quand même les bouger...c'est galère!

Pas facile d'installer une Grande Roue... Copier

Une des dernières nacelles à installer © Radio France - Gaëlle Schüller

La Grande Roue du Cap d'Agde compte 36 nacelles de 6 places. Pour prendre de la hauteur dans la station balnéaire, il vous en coûtera 7€ et 5€ si vous mesurez moins d' 1m20...