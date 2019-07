La plus grande salle de réalité virtuelle en France sera à Bourgoin-Jallieu

Les travaux ont commencé en centre-ville, avenue du Professeur Tixier. Derrière la palissade, un espace de 1 100 mètres carré sera consacré aux jeux de réalité virtuelle, et il sera le plus vaste du pays. L'ouverture est prévue pour la fin de l'année au plus tard.

Bourgoin-Jallieu, France

Pour l'instant, ce n'est qu'une palissade, sur laquelle on nous invite à déchiffrer un message codé. Mais dans quelques mois, sera en activité en centre-ville de Bourgoin-Jallieu la plus grande salle de jeux de réalité virtuelle de France. 1 100 mètres carré de salles au décor neutre... puisque tout se passe dans un monde virtuel.

Il suffira de mettre le casque pour entrer dans un monde inca pour un escape game, ou dans un campement militaire rempli de zombies à tuer à coups de hache, ou encore en haut d'un mirador pour lancer des boules de neige sur un éventuel partenaire de jeu... différents mondes pour différents jeux et différents modes. "On pourra faire un jeu tout seul, ou à plusieurs" explique celui qui porte le projet, le Berjallien Christophe Carron, "et n'oublions pas que dans la réalité virtuelle, qu'on soit ici ou à l'autre bout du monde, on peut jouer ensemble et se voir comme si on était côte à côte."

Christophe Carron l'admet, il tente de créer un modèle, et s'attend même à essuyer quelques plâtres. Une aussi grande salle dédiée aux jeux de réalité virtuelle n'existe pour le moment pas en France. "_La particularité, c'est qu'_il y a aura, en plus d'espaces individuels, deux salles de 200 mètres carré dans lesquelles on pourra courir et jouer avec un sac à dos, l'ordinateur dans le sac et le casque sur la tête" s'amuse-t-il par avance. Dans son établissement, une quarantaine de personnes pourront jouer en même temps. Et les premiers tarifs seront autour d'une dizaine d'euros.

La clientèle visée : adultes et enfants - Christophe Carron

Pourquoi à Bourgoin ?

C'est Bourgoin-Jallieu, ville de moins de 30 000 habitants, qui accueillera donc la plus grande salle de réalité virtuelle. Christophe Carron comprend que la question puisse se poser quant à l'implantation, mais reste sûr de son choix. D'abord, il est Berjallien, et est à la tête déjà de plusieurs commerces spécialisés dans l'informatique dans le secteur. Et comme il s'agit d'un premier projet, "il faut être à proximité" s'explique-t-il. Autre argument de poids : l'opportunité immobilière. Il développe : "1 100 mètres carré en centre-ville, ce n'est pas toujours évident à trouver." En plus d'un positionnement "intéressant" : "on a un parking juste en face de chez nous, et on est en centre-ville, les gens ne se retrouvent pas dans une zone un peu glauque. Et Bourgoin-Jallieu est à proximité de Chambéry, de Grenoble, d'Annecy, de Lyon... pour ça, c'est bien !"