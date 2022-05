Bientôt une tyrolienne géante à Chamrousse!

Les chiffres eux-mêmes donnent le vertige : un câble de 1950 mètres de long, tendu à plusieurs dizaines de mètres du sol, pour une descente de 600 mètres de dénivelé, le tout avalé en moins de 2 minutes. A Chamrousse, on revendiquera déjà le titre de "plus longue tyrolienne de France". Le titre est détenu par celle de la Colmiane, dans les Alpes-Maritimes : 2.663 mètres... mais en deux sections (1.863 m et 784 m). La tyrolienne de Chamrousse se descendra d'une seule traite.

Deux pylônes intermédiaires

Il faudra avoir le cœur bien accroché - et le portefeuille suffisamment garni avec une descente dans les 40 euros - pour s'élancer de la Croix de Chamrousse (2.250 mètres d'altitude) direction le front de neige du Recoin (1.650 mètres). L'entreprise savoyarde MND a su relever le défi technique : il faudra notamment passer deux pylônes intermédiaires d'une trentaine de mètre de hauteur! "C'est quelque chose qu'on a déjà fait en Norvège et à Méaudre près de Grenoble, souligne Guillaume Damin, ingénieur commercial chez MND. Mais avec cette longueur et cette pente (30 degrés) ce sera inédit même au niveau mondial (...). On va arriver à des vitesses de près de 100 km/h maximum et 65 mètres de hauteur sur les parties les plus hautes, et une arrivée au cœur de la station."

Pour cela, MND a innové, explique Guillaume Damin : "On n'est pas du tout sur une poulie d'accrobranche qui pèse en 200 et 300 grammes. Là on est sur une poulie de grande tyrolienne qui fait entre 8 et 9 kilos. C'est une poulie freinée, qui peut aller sur un câble de 22mm et non pas 12mm comme dans les parc accrobranches... on est vraiment dans un autre monde." Les candidats à la grande descente y seront accrochés par deux longes de sécurité, suffisamment loin du câble pour qu'il soit impossible de le toucher, et la poulie régulera automatiquement la vitesse.

"Traverser les couches de brouillard à 80 km/h..."

"La tyrolienne sera parallèle à la ligne de la télécabine de la Croix de Chamrousse, explique Frédéric Géromin, le directeur de la régie des remontées mécaniques, et survolera une bonne partie du domaine 1.650, en passant au-dessus des pistes olympiques hommes et femmes." Christopher Hardy, le directeur de l'Office de tourisme, s'y voit déjà : "Je m'imagine avec les nuages qui montent dans la station et traverser ces couches de brouillard.... un coup tu vois Grenoble, un coup tu vois pas, le tout à 80 km/heures! Et arriver sur la place de Belledonne, finir au-dessus des gens qui sont en trains de skier - ou de randonner puisque ce sera un équipement 4 saisons." Car c'est là l'un des intérêts du projet : proposer une offre complémentaire au ski.

"La montagne change, le confinement a encore accentuer le phénomène, constate Christopher Hardy. Ce n'est plus la même clientèle, on n'a plus des hyperactifs qui vont faire 8 heures de ski d'affilé. On a des gens qui font 3 heures de ski, qui vont faire une sieste, puis se tourner vers une activité annexe, découvrir une autre manière de profiter de la montagne, et enfin faire un tour chez les commerçants. On évolue par rapport à ça." Les travaux, menés par MND, doivent débuter à la mi-juillet. Pour une mise en service de la tyrolienne géante au début de la prochaine saison d'hiver.