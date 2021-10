La plus petite Nuit Blanche de France est de retour à Mayenne ce week-end pour une 7e édition

La plus petite Nuit Blanche de France est de retour à Mayenne pour une 7ème édition. Une quarantaine d'artistes, acteurs de la création contemporaine, vont investir la ville, ses lieux emblématiques et ses recoins patrimoniaux comme le Château et la Chapelle des Calvairiennes, à partir de 19h ce samedi 2 octobre et jusqu'à 1 heure du matin.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Peinture, photographie, court métrage, sculpture, dessin. Des oeuvres seront également visibles à Saint-Fraimbault-de-Prières et à Jublains.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

►► Toutes les informations utiles avec le Centre d'Art Contemporain - Le Kiosque