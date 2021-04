La plus vieille carte d'Europe retrouvée dans le Finistère

C'est une dalle ornée qui intrigue depuis des dizaines d'années. À Saint-Bélec en Leuhan, dans le centre Finistère, au XIXe siècle, le préhistorien Paul du Chatellier a effectué des campagnes de fouilles dans des tumulus, notamment dans les Montagnes noires. Parmi ses découvertes, il y a donc cette dalle "située dans le caveau d'un tumulus" abritant une sépulture, précise Yvan Pailler, et qui ne serait pas moins que la plus ancienne carte en relief retrouvée en Europe voire au monde ! Des chercheurs y travaillent, notamment Yvan Pailler, de l'INRAP, mis à disposition de l'université de Bretagne occidentale et Clément Nicolas, post-doctorant à Marie Curie/Bournemouth University.

"Elle constituait l'un des petits côtés du coffre. On présume que la dalle aurait été gravée à l’âge du Bronze ancien. Avant d’être réemployée pour constituer la paroi du coffre, toute sa partie supérieure a été cassée, volontairement ou involontairement. Elle a vraisemblablement été cassée sur place."

À la mort de l'archéologue, la dalle ornée a été vendue par sa famille au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye au début du XXe siècle.

La dalle, incomplète, a dû être réparée, réagencée plusieurs fois

Pour les chercheurs, cette dalle de plus de 4.000 ans représente bien une carte : "On estime que l’on est devant une carte quand des motifs se répètent et qu’ils sont reliés entre eux par des lignes pour former un réseau, dans un ensemble cohérent", précise Yvan Pailler. "Toute l’importance de l’étude de la technologie et des chronologies des gravures tient au fait qu’elle a démontré qu’il n’y avait quasiment pas de superposition de motifs, hormis quelques incisions qui ont été ajoutées dans un second temps. Souvent, ces incisions repassent sur des zones piquetées ou les prolongent. Ces incisions sont vraiment restées dans la logique de la composition. Nous réunissons bien les critères pour reconnaître une carte, ou plutôt une représentation à caractère cartographique."

Reste à savoir maintenant quelle zone elle devait représenter !