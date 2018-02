C'est une institution qui disparaît à Avignon. La librairie Holstein, la plus vieille librairie de la ville est placée en liquidation judiciaire. Elle ferme ses portes rue des fourbisseurs après 70 ans d'existence. Spécialisée dans "le bien être et la spiritualité" la librairie s'était forgée une clientèle extrêmement fidèle. Mais les travaux de réhabilitation du centre ville et de gros problèmes de trésorerie ont eu raison de l'établissement.

L'actuelle propriétaire Chantal Gassiot a repris la librairie Holstein en avril 2014, elle tenait jusqu'alors une librairie à Cavaillon. Elle n'a pas pu remonter la pente après une chute de la fréquentation causé par le chantier qui a duré deux ans dans sa rue. Les clients apprennent la nouvelle au fur et à mesure en lisant une affiche collée sur la vitrine. La fermeture s'est faite du jour au lendemain pour eux et c'est très douloureux comme pour Patricia rencontrée devant la librairie qui la larme à l’œil confie "qu'elle se sentait un peu comme chez elle dans cette librairie."

Mais une association, le cercle des amis d'Holstein met tout en oeuvre pour rouvrir la librairie dans un autre endroit. Chantal Gassiot reste persuadée que le thème de ses livres : comme l'épanouissement personnel, la spiritualité ou encore la religion, la méditation reste complètement d'actualité. Le phénix renaîtra peut être bien de ses cendres dans quelques mois ....