La plus vieille manade de l'Hérault est-elle en danger?

La presque centenaire manade Rébuffat à Saint-Nazaire-de-Pézan (Hérault) se trouve aujourd'hui dans une impasse : pour pouvoir continuer à travailler, elle doit trouver 5 hectares de terrain. Sollicité, le maire du village lui a opposé une fin de non-recevoir.

Le règlement de la Fédération française de la course camarguaise est clair. Si une manade veut sa licence, elle doit avoir au moins 70 taureaux et 50 hectares de pâturages. Cette licence lui permet de passer des contrats pour lesfêtes de villages. Elle est donc essentielle.

A Saint-Nazaire-de-Pézan, au sud de Lunel, la manade Rébuffat possède 80 taureaux mais seulement 45,5 hectares. Donc, il lui manque 5 hectares pour être dans les clous.

A 90 ans, c'est la plus ancienne manade dans l'Hérault et perdre sa licence serait catastrophique, "un manque à gagner énorme" selon la patronne Danièle Rébuffat. Elle pourrait continuer à accueillir des mariages ou bien des baptêmes chez elle mais être privée des fêtes de villages ce serait être privée des "trois-quarts" de ses activités.

Ma manade fait partie du patrimoine - Danièle Rébuffat Copier

Du coup, la manade Rébuffat lorgne sur une roselière, juste à côté de sa manade. Ce sont des marais qui appartiennent au village où poussent des roseaux.

Aujourd'hui tout le monde veut avoir des taureaux

Pas question répond Jean-Michel Roux, le 1er adjoint de Saint-Nazaire-de-Pézan. Il invoque un juste équilibre entre tradition et protection de l'environnement, valable pour tous les manadiers.

Ces marais magnifiques, on veut les préserver - Jean-Michel Roux Copier

Les manadiers sont de plus en plus nombreux constate Jean-Michel Roux. "Maintenant tout le monde veut avoir des taureaux mais les marais sont pas extensibles, ils se sont pas agrandis. Le problème, il est là". La mairie n' a pas l'intention de céder et compte bien préserver ces marais.

"Préserver de quoi?" s'interroge Marcel Besson. Retraité, il aide bénévolement Danièle Rébuffat. "Préserver de rien! Le taureau a toujours vécu dans le marais".

On trouvera une solution

A la Fédération française de la course camarguaise, on calme le jeu. Le nouveau président Hadrien Poujol indique que "le règlement est le même pour tout le monde" et que la manade Rébuffat n'est pas la seule à avoir reçu un rappel à l'ordre. En revanche, il se veut rassurant et ne doute pas qu'une solution sera trouvée. Il doit rencontrer les responsables de "la manade historique" dans le courant de la semaine prochaine.