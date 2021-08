La Pop Culture prend ses quartiers d'été à Cherbourg

La Biennale de la bande dessinée s'achève fin août et à cette occasion, le festival "Voyageurs Immobiles" se tiendra le dernier week-end d'août. Le Quasar accueillera les différentes activités et expositions autour du thème de la Pop culture.

Tous les deux ans, pour clôturer la Biennale de la bande dessinée, le festival "Voyageurs Immobiles" remet au goût du jour la pop culture, contraction de "culture populaire". A contre courant d'une culture dite "élitiste", ce mouvement rapproche plusieurs générations.

Pour cette occasion, pendant le weekend du 27 au 29 août, le programme est large : littérature, escape game, jeux vidéos, expositions ou bien encore démonstration de danse. Sans oublier le concours de cosplay, l'occasion de se glisser dans la peau de héros de mangas, ou de la saga Star Wars. A chaque édition son invité d'honneur : cette année, c'est Speedy Graphiti, pionnier du Street Art en France. A partir du 16 août, 42 de ses oeuvres seront installées un peu partout dans la ville.

Manifestations également en plein air

Et pour diversifier le festival, en plus des expositions et du programme au Quasar, plusieurs activités seront prévues à l'extérieur, place de Gaulle. Une bonne manière de pouvoir accueillir tout le monde en cette période de crise sanitaire. Lors de la dernière édition, entre 4000 et 5000 personnes étaient présentes. Avec l'instauration du passe sanitaire, les ambitions sont revues à la baisse cette année.

Pour retrouver le programme complet en détail rendez-vous sur le site du festival Voyageurs immobiles.