La Poste sort un carnet de timbres collector avec les rivières Creuse et Pic

Avis aux collectionneurs ! La Poste sort ce mardi 9 mai un carnet de timbres qui met à l'honneur des cours d'eau du Limousin et de la Dordogne. Baptisé "Limousin-Périgord, Terres de rivières, ce carnet de huit timbres rend hommage aux rivières Creuse et Pic qui ont droit chacune à leur timbre. Au total 6.600 carnets seront vendus par les facteurs et factrices et dans les principaux bureaux de poste du Limousin et de la Dordogne. On pourra également les trouver dans les agences postales communales et chez certains buralistes. Il sera aussi possible de commander sur Internet .

Une première

Jamais encore La Poste n'avait sorti un collector réunissant le Limousin et la Dordogne. La Corrèze, la Creuse, la Dordogne et la Haute-Vienne doivent pourtant leurs noms aux rivières qui les traversent. Si on ne présente plus La Creuse, l a rivière Pic est elle moins connue. Elle fait partie des cours d’eau sauvages, typiques du département. Le Pic prend sa source à une altitude de 690 m entre le Puy des Gardes et le signal du Pic au lieu-dit des gouttes noires sur la commune de Royère-de-Vassivière.

En pratique

Impression : héliogravure

Format du carnet : 85 x 165 mm

Format des timbres : 38 x 24 mm

Présentation : collector de 8 timbres-poste autocollants

Tirage : 6 600 exemplaires

Valeur faciale : 1,16 € Lettre Verte

Prix de vente : 13 euros TTC le carnet de 8 timbres