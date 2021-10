La Poste va sortir un timbre pour le centenaire des 24 heures du Mans en 2023

Un timbre pour célébrer les cent ans de la plus grande course d'endurance automobile au monde : le centenaire des 24 heures du Mans figure au programme des émissions de timbres de La Poste pour 2023. L'information figure dans un arrêté paru au Journal officiel du 1er octobre et repéré par le journal Le Monde.

En 1973, le cinquantenaire des 24 heures du Mans avait déjà bénéficié d'un timbre. Maria Callas et le mime Marceau, tous deux nés en 1923, seront eux aussi "timbrés" l'an prochain.