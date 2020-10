La préfecture annule le festival de la bière prévu à Orléans ce samedi

Encore un événement victime de la crise sanitaire... Le "Orléans bière festival" prévu samedi au Campo Santo est annulé, sur décision de la préfecture. Le festival, organisé notamment par le Lions club Orléans Université, devait réunir 17 brasseurs, pour la plupart du Loiret, et 6 restaurateurs locaux. Une journée de dégustation et de découverte culinaire autour de la bière, au profit de l'association "Les mains tendues" afin de financer son projet de "bus hygiène" pour les sans abris. Malgré cette dimension caritative et un protocole sanitaire très strict, le préfet a décidé qu'il était préférable que le festival n'ait pas lieu, pour des raisons de cohérence des messages des pouvoirs publics.

Les organisateurs ne comprennent pas cette décision. Des stands de 9m2, espacés les uns des autres de 4m2, avaient pourtant été prévus. Par ailleurs plus de 1 500 euros ont déjà été engagés : frais de réservations de gardiennage, toilettes sèches et lumières, création de sous-bock spéciaux et de bracelets, équipements de protection sanitaire. Cette première édition de l"Orléans bière festival" avait déjà été annulée en avril dernier.