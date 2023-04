La préfecture de police réfléchit à interdire le spectacle de Dieudonné et Francis Lalanne au Zenith de Paris

La préfecture de police indique à France Bleu Paris qu'elle pourrait interdire "La Cage aux Fous", le spectacle de Dieudonné et Francis Lalanne, prévu au Zénith de Paris le 14 septembre, Elle évoque le motif de risques de troubles à l'ordre public.

ⓘ Publicité

Dans un communiqué publié ce mardi sur le site de la salle de spectacles, le président du Zénith, Daniel Colling, explique qu'"avec les informations en notre possession à ce jour, nous ne disposons d'aucun élément que ce dernier puisse être juridiquement répréhensible ou contestable notamment pour incitation à la haine ou trouble "à l'ordre public" ".

Il précise également que "seules les autorités compétentes, avec lesquelles nous sommes déjà en relation, pourraient ordonner l'interdiction de la représentation". Il rappelle aussi que "l'exploitant du Zénith ne dispose d'aucune marge de manœuvre pour "autoriser" ou "interdire" la présentation d'"un spectacle, dès lors que le producteur répond aux exigences juridiques posées dans les Conditions Générales de location du Zénith".

Daniel Colling insiste sur le fait que la salle "ne choisit ni ne produit de spectacles" et que "le premier à contractualiser la réservation de la salle un jour 'J' est donc le premier servi" tout en assurant maintenir "la plus grande vigilance" et prendre "toutes les mesures nécessaires s'il s'avérait que le spectacle ne respectait les clauses" des conditions générales de location du Zénith.