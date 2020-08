La préfecture des Deux-Sèvres rappelle que la pêche à l'aimant est interdite et possiblement dangereuse

La pêche à l'aimant, de plus en plus populaire grâce aux réseaux sociaux peut présenter des risques. En Deux-Sèvres, la préfecture rappelle qu'elle est interdite dans le bassin de la Sèvre Niortaise et nécessite de toute façon des autorisations diverses.