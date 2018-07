La préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord alerte les surfeurs qui perdent leur matériel en mer

Par Marie-Jeanne Delepaul, France Bleu Nord

De plus en plus de kite-surfs et de planches à voile sont retrouvés dans la mer au large des côtes nordistes. Du matériel souvent simplement perdu par leurs propriétaires, mais si la perte n'est pas signalée, la préfecture maritime doit lancer de coûteuses opérations de sauvetage.