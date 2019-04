La première "Boîte à BD" de France installée en gare de Saint-Pierre-des-Corps

Saint-Pierre-des-Corps, France

Pour l'instant, une quinzaine de bande dessinées sont rangées sur le présentoir. Depuis le 25 mars, la gare de Saint-Pierre-des-Corps accueille la première "Boite à BD" de France. Elle fonctionne sur le même principe qu'une boite à livres : les voyageurs peuvent se servir ou déposer gratuitement une bande dessinée.

Dans l'espace détente, sur la voie 2, les passants peuvent donc désormais feuilleter un album de Tintin, de Gaston ou de Lanfeust de Troy en attendant leur train. C'est ce que fait Lucas par exemple. Ce jeune homme de 17 ans a une heure d'avance : il a décidé d'ouvrir Vidocq, de Richard D. Nolane. "C'est sympathique pour les gens qui ont besoin d'attendre longtemps. C'est sympa de pouvoir prendre des livres comme à la bibliothèque, alors qu'on est en gare". Lucas est tellement convaincu qu'il est prêt à apporter quelques BD lors de son prochain passage en gare.

A quelques sièges, Armand est lui en pleine lecture d'un livre. Il voit d'un très bon œil l'arrivée de ces bandes dessinées. "Il y a les classiques, les Gaston, les Lanfeust, mais aussi certaines que je ne connais pas, comme les sept vies de l'épervier. Il y a du choix !" Pour l'instant, elles sont majoritairement déposées par les membres de l'association A Tours de Bulles, qui a installé le présentoir à l'invitation de la SNCF.

Des "boites à BD" appelées à se multiplier ?

"C'est aussi l'échange, le partage", explique Philippe Septier, le président de l'association. "Faire des rencontres. Au final, on dépose une bande dessinée, et ça peut faire réagir quelqu'un, créer du lien." Et qui sait, peut-être le coup de foudre au détour d'un tome d'Astérix.

Si cette "Boite à BD" est la première de France, l'association A Tours de Bulles aimerait bien voir l'initiative reprise dans d'autres gares de France, pour rendre accessible la bande dessinée au plus grand nombre.