Vous les avez peut-être déjà vu dans Bayonne... ces étranges cabines rouges et bleu. Ce sont des boîtes à livre. La ville de Bayonne en installe sept d'ici la fin du mois. Des bibliothèques de rue où les habitants sont invités à déposer, emprunter et échanger des livres, gratuitement.

Bayonne, France

Sur la petite place arborée, en bord d'Adour, il y a désormais la nourriture du corps, avec un restaurant et une fontaine... et celle de l'esprit avec cette boîte à livres. Bleue et rouge, cette sorte de cabine téléphonique tranche avec ses couleurs vives. Jeanine et Mirelle y ajoutent quelques bouquins, issus de leur club de lecture : "j'ai une quarantaine de livres à lire en ce moment, c'est trop, alors j'en ai partagé quelques-uns, explique la sexagénaire aux petites lunettes, un livre policier et un roman ésotérique".

C'est le principe, on y dépose et on emprunte tous les livres qu'on veut. L'adjointe à l'éducation, à l'enfance et aux familles, Christine Martin-Dolhagaray : "on lit sur place, on ramène chez soi, le principe est vraiment très libre, explique l'élue, on a voulu cette bibliothèque à plusieurs niveaux pour que les enfants puissent y fouiller". "Il faut que ça vive !" conclue-t-elle.

A peine installé, déjà adopté ! Mirelle y dépose quelques livres, issus de son club de lecture © Radio France - Théo Hetsch

"Il n'y a pas de porte à franchir, comme dans une bibliothèque"

Et c'est de la récup' ! Des anciennes cabines de vestiaires des agents municipaux. Comme une évidence pour ces casiers qui vont accueillir des livres eux aussi d'occasion : "le principe était de travailler dans une démarche de développement durable, d'économie circulaire, explique Christine Martin-Dolhagaray, cela fait un clin d'oeil à l'époque industrielle, très coloré, qu'on repère de loin".

Des citoyens qui n'ont pas forcément le réflexe bibliothèque ou librairie. Trop élitiste ou trop cher... Magali Capoul, la directrice adjointe de la médiathèque, qui a fourni les premiers livres : "ces boîtes à livre étant anonymes, sans porte à franchir, explique-t-elle, cela va sans doute _amener des personnes à la lecture_, c'est l'objectif". Et la concurrence pour les bibliothèques ou les libraires ? "Dans la boîte à livre, il n'y a pas de conseil, de personne pour vous aider, il n'y a que les livres, c'est vraiment pour attirer un nouveau public, c'est complémentaire", juge-t-elle. D'après elle, on peut aller chercher au-delà des 10 000 personnes inscrites dans les bibliothèques de la ville.

Une huitième boîte à livres doit encore être installée, mais l'emplacement reste à définir. © Radio France - Théo Hetsch

Sept boîtes à livre seront installées dans cinq quartiers

Béatrice Candy est du même avis. Elle est bouquiniste rue Bourgneuf... Depuis plusieurs années, elle fait sa propre boîte à livre. Un panier devant sa boutique où les gens peuvent se servir : "ça n'a rien changé, ça ne m'a rien enlevé, bien au contraire, juge la libraire, grâce à ça, les gens entrent, discutent, c'est un vrai plus".

Et personne de devrait être lésé. Les sept boîtes à livre seront installées dans cinq quartiers : les hauts de Bayonne (place des Gascons), Polo-Beyris (esplanade Etienne-Balsan), le grand Bayonne (jardin de la Poterne), le Petit-Bayonne (esplanade Roland-Barthes et à l'école élémentaire Petit-Bayonne) et le quartier Saint-Esprit (Quai Bergeret et place d'Albret). Une huitième boîte à livres doit encore être installée, mais l'emplacement reste à définir.