La première du spectacle historique du château de Saint-Fargeau à lieu ce soir

Répétition générale vendredi soir pour le spectacle historique du château de Saint Fargeau. La première a lieu ce samedi soir. Un spectacle qui attire entre 30 et 40 000 personnes eu juillet et août.

La répétition générale a donc eu lieu hier soir pour la 40ème édition du spectacle historique du château de Saint Fargeau. Spectacle qui avait été annulé l'an dernier en raison de la crise sanitaire. Vendredi soir, les associations caritatives de Bourgogne étaient invités pour cette avant première, pour voir à l'œuvre les 600 acteurs et les 50 cavaliers, tous bénévoles.

1000 ans d'histoire défilent devant les yeux des spectateurs

C'est la façade du château qui sert de toile de fond à cette grande fresque historique. Avec l’épopée de Jeanne d’Arc, la Révolution ou le passage des troupes américaines en Puisaye.

En tout ce sont 1000 ans d’histoire qui défilent sous les yeux des spectateurs, contents d'être là, après avoir été privés de sortie ces derniers mois en raison de la crise sanitaire.

Josiane s'occupe des 6000 costumes. Elle participe au spectacle depuis 40 ans © Radio France - Damien Robine

Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 11 ans

Le spectacle historique de Saint Fargeau, c'est tous les vendredis et samedis soirs jusqu'au 21 aout.

Réservations sur le site internet du château. Il y a aussi la possibilité d'acheter les billets sur place. C'est 18 euros pour les adultes. 11 euros pour les enfants. Gratuit jusqu'à 6 ans.

Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 11 ans. En cas de besoin un test est possible en pharmacie (la plus proche à 300m, sans rendez-vous) jusqu'à 19 heures en semaine et les vendredis et samedis jusqu’à 20 heures.

Le château de Saint Fargeau qui propose également tous les jeudis les visites de nuit aux chandelles. Au programme, contes et légendes et personnages costumés .Saint