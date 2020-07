La première édition de L'Académie "Musique au fil de l'Indre" est un véritable succès

L'association musicale au Fil de l'Indre a vu le jour en 2019 sous l'impulsion de son président Yannick Ovide qui compte plus de 200 manifestations à son actif. La création cette année de l'Académie "Musique au Fil de l'Indre" est un véritable succès.

Participer à la promotion de la musique et particulièrement la musique d'harmonie en la rendant accessible à tous. Voilà l'idée de Yannick Ovide, le président et directeur du stage de musique en Indre. "Franchement je suis content déjà de la fréquentation de ce stage composé de musiciens âgés de 9 à 70 ans. _Le format de cette première académie est parfait avec une trentaine de musiciens qui arrivent de Bordeaux, Amiens, Paris, bien entendu de l'Indre, mais aussi dix professeurs de qualité pour les encadre_r".

Ces musiciens se sont retrouvés pour répéter sur le marché de Mezières-en-Brenne, en vue du concert de clôture programmé ce vendredi 24 juillet à 18h. Claire, qui demeure à Martizay, n'a pas hésité une seconde quand elle a appris que des musiciens allaient répéter. "Ça fait vraiment du bien. En plus, ça égaye la place. C'est très agréable, c'est un moment paisible. De toute façon, la musique, ça rassemble les gens. C'est magnifique. Je ne m'attendais pas à ça."

Les habitués du marché de Mézières-en-Brenne ont apprécié ce concert de répétition donné par les trente musiciens de l'Académie © Radio France - Sylvain ROGIE

Cette première académie a permis aussi de donner la possibilité à des élèves d'écoles de musique, de conservatoires, d'harmonies, de rencontrer et découvrir des professionnels de haut niveau. Bien entendu, l'objectif est aussi que ce rendez-vous perdure au service du développement et de l’attractivité sociale et culturelle du département de l'Indre. Cette première académie se conclura ce vendredi par un concert sur le très beau site de Bellebouche où les musiciens ont été hébergés du 18 au 24 juillet.

La musique sous toutes ses formes devient accessible à tous les publics. Elle permet aussi la rencontre entre les artistes et la population locale par le biais de concert en différents lieux.