La première édition du Marathon de Biarritz en juin 2022

Le 5 juin 2022, 3 000 coureurs traverseront Biarritz, Arcangues, Bassussary, Arbonne, et Bidart pour la première édition du Marathon International de Biarritz. La course sera ouverte aux plus de 16 ans et conseillée aux coureurs les plus expérimentés : "Ce n'est pas un coureur moyen qui va de suite venir s'aligner sur un marathon", explique Thierry Zanon, président de la société TZ Expert sureté, responsable sécurité de la course.

Pour les sportifs moins aguerris, "deux autres distances seront également proposées, ajoute Thierry Zanon, un semi-marathon et un 12 kilomètres. On a voulu organiser un événement ouvert à tout le monde." Les enfants pourront également en profiter le 4 juin puisque quatre circuits entre 400 mètres et 3 kilomètres sont prévus selon les tranches d'âges.

Des retombées économiques intéressantes

"On est aussi en train de réfléchir aux animations qui seront autour, développe Jean-Louis Sahla, le président du Biarritz Olympique Omnisport. Il y aura probablement une foire gourmande, avec l'exposition de produits locaux. Des bandas seront aussi là dans les différents villages traversés."

Selon lui, le Marathon de Biarritz peut rapporter gros à la ville et au Pays Basque : "Plus de la moitié des personnes déjà inscrites est extérieure au département. C'est autant de chambres d'hôtellerie et d'hôtellerie de plein air qui seront vendues", assure-t-il.

Pour organiser l'événement, le BO Omnisport recherche plus de 400 bénévoles.