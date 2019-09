PHOTOS - la première église de Beaumes-de-Venise restaurée

L’église sainte Hilaire date du 6° siècle. Ce monument roman a été érigé en hauteur sur le plateau par les premiers chrétiens qui cherchaient refuge contre les invasions barbares. Il y a 15 ans un couple s'est donné pour mission de restaurer ce qui n’était plus que ruine.

Beaumes-de-Venise, France

Si le chantier n'est pas encore totalement terminé, une première messe vient d’être célébrée dans cette église qui trône sur le plateau des Courens, loin au-dessus de la plaine comtadine au milieu des vignes et des chênes verts.

Le nouvel autel de l'église vient d'être consacré par l'archevêque

Si l’archevêque est à l’origine de ce projet de restauration c’est un couple de fervents chrétiens qui a porté ce projet pendant quinze ans. Claudia et Robert Mestelan de l'association Sauvegarde ont recruté un tailleur de pierre et motivé une quinzaine de bénévoles. Il a fallu aussi convaincre les monuments historiques et trouver l'argent nécessaire à ce sauvetage.

Un lieu de recueillement

L'église romane trône maintenant au bout de ce plateau cher aux randonneurs et propose aux arpenteurs de garrigue un lieu où se reposer à l'ombre de son clocher. Adossé aux murets de pierres sèches qui entourent saint Hilaire on admire un panorama imprenable sur les dentelles de Montmirail.

Saint Hilaire une vue imprenable sur le Vaucluse. © Radio France - Jean-Pierre Burlet

Le nouvel autel de saint Hilaire a été consacré par l'archevêque. © Radio France - Jean-Pierre Burlet