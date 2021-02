La première galerie d'art contemporain se visite à Cherbourg en ce moment

Cette galerie d'art contemporain dans le quartier du Voeu à Cherbourg a germé il y a quelques années dans la tête d'un artiste installé à Martinvast, Jack-Adrien Martin. Il aura fallu deux ans de travaux car le bâtiment était enclavé et il fallait remettre en état la toiture. Deux vastes verrières garantissent aujourd'hui un éclairage naturel idéal pour cet espace d'environ 100 m2. Un lieu qui peut donc ouvrir aujourd'hui alors que les musées et les espaces culturels sont encore fermés. "On profite d'un décret du mois de décembre qui autorise les galeries d'art à ouvrir selon les gestes barrières et une jauge adaptée" précise l'initiateur du lieu Jack-Adrien Martin

Pour le plus grand bonheur de tous

Et après des semaines et des semaines sans art, les visiteurs jusqu'ici privés de peintures, sculptures et céramiques dévorent les œuvres des yeux "c'est magnifique, c'est très beau, la lumière est merveilleuse, c'est super que ce projet ait pu aboutir, une galerie comme celle-là manquait à Cherbourg".

Une galerie qui fait aussi le bonheur de l'artiste qui expose en ce moment : le manchois Philippe Lefebvre. Son exposition de "corps et de cordes" est faite de peintures, céramiques et sculptures...le lieu l'a beaucoup inspiré "j'ai tout de suite imaginé suspendre, accrocher des choses dans ce temple avec cette hauteur"

Une danseuse viendra compléter les œuvres donc pour un spectacle à venir.

C'est ouvert les mardis, samedis et dimanche de 14H30 à 17H30 g