La première "Nuit de la lecture", c'est ce soir dans toute la France

Ce samedi, bibliothèques et librairies ouvriront leurs portes au public plus longtemps pour accueillir tous ceux qui souhaitent partager, de manière ludique, le livre et la lecture.16.000 bibliothèques publiques et points d'accès à la lecture, ainsi que 3.500 librairies seront ouvertes.

Partout en France, les lecteurs sont invités samedi soir à se rendre dans une bibliothèque ou une librairie pour la première "Nuit de la lecture". Un rendez-vous initié par le ministère de la Culture.

Rendre ces lieux de culture plus accessibles, plus ouverts, plus accueillants encore : telle est l’ambition de cette première Nuit de la lecture durant laquelle, le temps d’une soirée, chacun pourra trouver une raison de pousser la porte d’une bibliothèque ou d’une librairie, et d’y revenir.

"Nous avons souhaité la création de ce moment de partage, populaire, festif, rassembleur autour du livre, afin de rappeler l'importance de la lecture et de ce qu'elle peut nous apporter dans des moments qui sont parfois difficiles. Nous voulons que les bibliothèques ne soient pas seulement des lieux de consultation et de prêt mais s'affirment comme des lieux de vie", a affirmé la ministre de la Culture, Audrey Azoulay.

Où trouver une nuit de la lecture près de chez vous ?

Lectures en pyjama, en musique ou en langue des signes, rencontres avec des auteurs, débats, spectacles, chasses au trésor, animations exceptionnelles, etc., petits et grands pourront découvrir ou re-découvrir, dès la tombée de la nuit et toute la soirée, la richesse des bibliothèques et des librairies sous une lumière nouvelle.[

Retrouvez ici la "Nuit de la lecture" près de chez vous.